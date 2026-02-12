焼肉の後は「いちご」で締める…3種のデザート　安楽亭が「いちごフェア」開催

焼肉チェーン「安楽亭」は、2026年2月12日（木）から、「赤い誘惑 いちごフェア」を開催する。

販売となるのは、「赤い誘惑！いちごたっぷりクラウンパフェ」、「甘い罠！いちごとショコラのハーモニーサンデー」、「〆で落ちる！いちごのスイートティラミス」の3商品。焼肉を食べた後だからこそ、いちごのさっぱりした味わいが十分に楽しめるという。

〈商品一覧〉

■赤い誘惑！いちごたっぷりクラウンパフェ 税込1,408円

フレッシュいちごを贅沢に使用した、華やかなパフェ。焼肉後でもしっかり楽しめるよう、軽やかな味わいといちごの酸味と甘みが重なり合う絶妙なバランスが特長の商品。

■甘い罠！いちごとショコラのハーモニーサンデー 税込748円

いちごのフレッシュな酸味とチョコの濃厚な甘みの相性が良い。

■〆で落ちる！いちごのスイートティラミス 税込528円

いちごの甘酸っぱさが、チーズクリームのコクと溶け合う一品。

〈フェア概要〉

・名称

赤い誘惑 いちごフェア

・期間

2026年2月12日〜3月末日

＊仕入れの状況により変更される場合がある

・実施店舗

安楽亭店舗（コスモス店、ぼたん店は対象外）