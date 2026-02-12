Amazonにて、ソニーのデジタル一眼カメラ「VLOGCAM ZV-E10」（2021年モデル）パワーズームレンズキットが特別価格で販売されている。セール価格は参考価格から21%オフの92,600円。

本商品は、より印象に残る映像を実現する高性能なイメージセンサーとVlogに特化した撮影機能を搭載したデジタル一眼カメラ。高い集音性能とノイズリダクションを備えた3つのカプセルマイクを搭載し、高密度かつクリアな録音を実現する。付属のウインドスクリーンを使用することで、風切り音を低減。屋外での自撮り撮影時でもクリアな録音を実現する。多彩なレンズを装着できるEマウントを搭載。交換レンズは広角や望遠レンズ、明るい単焦点レンズなど、様々なラインアップが用意されている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。