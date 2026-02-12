株で爆損の水谷隼、FXは順調「買い戻していて持っていればなぁ」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が11日、自身のXを更新。株で大きな含み損を出していたが、FXで再び大きな利益を出したことを報告した。
【画像】気になる！ケタ違いの額…水谷隼が買って爆損した株＆儲けたFX一覧
最近、FXで「約2100万プラスでした」と打ち明けていた水谷だったが、8日に「明日大損する未来が見える (2枚目は自主規制…)」とスクショを投稿。日経平均ベア2倍上場投信（ダブルインバース日経 銘柄コード：1360）を保有しており、マイナス866万4259円（−15.13％）の含み損を報告していた。
今回はファンからの質問に回答し「キオクシアのことすごい言われるんだけど、持ってたら余裕で億稼いでたけど次の日利確してもうないんだからだせるわけないだろ ショックすぎて投稿する元気ないだけ…」と嘆き。
続けて「ついでに言うなら昨日のやつもすでに買い戻していて持っていればなぁショック受けてるので触れないで」と投稿した画像を見ると、FXで米ドル円で＋56万、ポンド円で＋305万円の利益を出したことがわかる。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
