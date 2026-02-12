MLB・エンゼルスの菊池雄星選手が日本時間12日にキャンプイン。初日からライブBPに登板しました。

前日にはキャンプ地に入り、ブルペンで全球種を交えながら20球を投げ込んでいた菊池投手。キャンプイン初日となったこの日にはライブBPを行うなど異例の早期調整を見せます。この日は打者13人と対戦し、被安打2、与四球1、奪三振2で最速約156キロもマーク。球速を出すことを重視したためコントロールに難があったことに触れながら「スピードが出ていれば、あとは精度を高めていくだけですから」と順調な様子をのぞかせました。

早めの調整については「早く仕上げる分には僕は全然苦にならないですし、シーズンの最後にどうなっているか、ヘロヘロになっているかは分からないですけど（笑）。出し惜しみせずに早く仕上げて思いきり野球をするというのは、野球選手として非常に喜ばしいことなので」とコメント。変化球も織り交ぜて確認できたようで「初日にしては非常に気持ちよく終われたかな」と充実感をのぞかせました。

見守ったカート・スズキ新監督もこの投球を称賛。菊池投手はWBCだけではなく、その後のシーズンに向けても思いを語り「シーズン通して怪我せず戦うのは我々の責任ですから。WBCも全力で戦いますが、去年同様32、33試合、元気に投げるというのが自分のゴールですので。それをしっかりやっていけば数字は必ずついてくるかな」と意気込みました。