山田花子、長男＆次男の制服姿を公開 近影ショットに反響「仲良し兄弟ですね」「かわいい息子がふたりも」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が10日、自身のブログを更新。中学生の長男（13）＆小学生の次男（9）の制服姿を公開した。
【写真】「ほのぼの！癒される」山田花子が撮影した長男＆次男の近影ショット
山田は「仲良しショット」とつづり、息子たちが制服姿で肩を並べた後ろ姿を投稿。「喧嘩もするけど２人の会話に癒やされる母です」と仲むつまじい兄弟の様子を優しく見守る母心を明かしている。
コメント欄には「仲良し兄弟ですね」「喧嘩するほど仲がいいだね」「ほのぼの！癒される」「かわいい息子がふたりも」「仲良し後ろ姿いいですね」などの声が多数寄せられている。
【写真】「ほのぼの！癒される」山田花子が撮影した長男＆次男の近影ショット
山田は「仲良しショット」とつづり、息子たちが制服姿で肩を並べた後ろ姿を投稿。「喧嘩もするけど２人の会話に癒やされる母です」と仲むつまじい兄弟の様子を優しく見守る母心を明かしている。
コメント欄には「仲良し兄弟ですね」「喧嘩するほど仲がいいだね」「ほのぼの！癒される」「かわいい息子がふたりも」「仲良し後ろ姿いいですね」などの声が多数寄せられている。