元テレビ朝日社員の玉川徹氏が12日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。カーリング女子日本代表のメンタルケアに感銘を受けた。

ミラノ・コルティナオリンピック（五輪）で、この日初戦を迎えるカーリング日本女子フォルティウスについて特集した。

フォルティウスはチームのメンタルコーチにWBC侍ジャパン前ヘッドコーチ白井一幸氏を招き、白井氏が選手の集中力や心理管理を指導。選手に対し、過去を悔いたり未来を憂えたりせず、現在を大事にするとした考え方「前後際断」を浸透させたことを紹介した。

これに玉川氏は「今一番欲しいものですね」と切実な表情。「カーリングよりもそっちが欲しいな。未来を不安にならず、過去にとらわれず、今だけに集中して生きるって。これ、できたら素晴らしいですね」とため息を漏らした。

共演の長嶋一茂が「玉川さんは未来を不安視しすぎるから」と指摘すると、続けて「それで大体ここのコメントも、何でそんなこと心配してんだろうなってことが多々ある。だから玉川さんがカーリングやればいいのよ、一番は。やったら分かるから」と勧めた。

玉川氏は「やったら今に集中できるようになります？」と期待を持ったが、フリーアナ羽鳥慎一は「いや、玉川さんは不安でずっと投げられない」と言い切って笑いを誘った。