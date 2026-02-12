大地真央、紫カラーの私服姿で古希祝い 12歳年下の夫と“顔出し”2ショットで笑顔「とてもお似合い」「幸せなご夫婦のお姿、何よりです」
俳優の大地真央（70）が10日、自身のインスタグラムを更新。先日の誕生日に寄せられた祝福への感謝を伝えるとともに、夫でインテリアデザイナーの森田恭通氏（58）に古希を祝ってもらったことを伝え、森田氏と並んだ“顔出し”夫婦2ショットを公開した。
【写真】「幸せなご夫婦のお姿、何よりです」大地真央＆12歳下の夫・森田恭通の“顔出し”2ショット ※5枚目
投稿では、「先日の誕生日にはお心のこもったお祝いをいただき、ありがとうございました」と丁寧に感謝。紫色のニットを基調にした私服姿で、落ち着いた笑顔を見せる大地の横には森田氏が寄り添い、記念日を祝う穏やかな空気が伝わってくる。
誕生日当日は、箱根・強羅花壇で祝ってもらったことも明かし「お天気も良く、あたたかい誕生日でした」と振り返った。投稿には料理やケーキ、花束の写真も添えられ、特別な1日の様子がうかがえる。
この投稿に、ファンからは「とてもお似合い」「幸せなご夫婦のお姿、何よりです」「高貴な紫色がとてもお似合いですね」「マオちゃんも富士山も輝きを放っていてすごーい」といった祝福の声が続々。大地の節目を祝う温かなコメントが寄せられている。
