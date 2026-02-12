メキシカンリーグのモンテレイ・サルタンズは１１日（日本時間１２日）、巨人を自由契約となっていたオコエ瑠偉外野手が加入すると発表した。オコエは所属事務所を通じてコメントを発表。「これからもっと上のステージで挑戦できるようにチャレンジしていきます」と語った。

「この度、モンテレイ・サルタンズと契約をさせていただきました。ここ数年、海外でプレーする機会を探っている中、昨シーズン後にジャイアンツと協議をさせていただき、双方合意のもと自由契約という形をとらせていただきました」とオコエ。「今回、メキシコリーグの名門であるモンテレイと契約することができうれしく思います。これからもっと上のステージで挑戦できるようにチャレンジしていきます」と語った。

同球団の公式ホームページではトップでオコエの加入を伝え「今回の加入により、オコエは外野陣を強化し、経験値、コンタクト能力、勝負強い長打力をもたらす存在となる。モンテレイは、メキシカンリーグ制覇という唯一の目標に向けて戦う体制をさらに固めた」と伝えた。かつてメキシコのウインターリーグでプレーしたことも紹介されている。

オコエは昨季、巨人に在籍したが昨年１１月２８日に保留選手名簿に掲載せず、自由契約にすると球団が発表。シーズン後にオコエと来季以降の活躍の場について話し合いを続け、両者が合意の上で、海外リーグを含めた他球団でプレーするチャンスを与えるという異例の判断を下す形となった。

リリースでは「海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けた方が本人にとって良いとの結論」に達したといい、「双方合意の上で１１月末に提出する全保留者選手名簿に掲載しないこととし、オコエ選手を自由契約選手にいたします」と発表していた。