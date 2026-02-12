揚げずにこのカリッと感！ノンオイルで感動のおいしさ【コンフィー】サクッと美味しく、ヘルシーに。家電好きも唸るエアフライヤーがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
油なしでも大満足！サクッと軽やか【コンフィー】家電好きも唸るエアフライヤーがAmazonで販売中！
いつでもサクサクの美味しさを楽しめる。多機能を兼ねて備えたエアフライヤーは、フライドポテトや手羽先などの揚げ物を調理できる。調理中にバスケットを取り出して一時停止し、調味料を追加したり、食材の状態を確認することもできる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ノンオイルでの調理で、ヘルシーかつサクサクした食感。360°高速熱風循環加熱技術と、クリスパープレートの特別なダプル穴のデザインにより、調理過程で90%の油が濾過でき、調理された食材はノンオイルで、ヘルシーかつサクサクした食感が体験できる。バスケットとクリスパープレートは水洗い可能で、簡単にきれいにできる。
4リットルの容量は2〜4人の家庭に適している。手羽先やフライドポテトをいくらでも、一回だけで家族全員分を調理できる大容量。また、省エネモード搭載で、電源がオンしでも2分間使用しないと省エネモードに入って、よりエネルギーを節約できる。
→【アイテム詳細を見る】
LEDパネルを設置、操作は簡単。手羽先、ポテト、肉、果物と野菜、ケーキなどを含む7つのメニューがプリセットされている。「時間/温度」というボタン、また「+」「-」で希望の時間と温度をさらに調整することができる。
油なしでも大満足！サクッと軽やか【コンフィー】家電好きも唸るエアフライヤーがAmazonで販売中！
いつでもサクサクの美味しさを楽しめる。多機能を兼ねて備えたエアフライヤーは、フライドポテトや手羽先などの揚げ物を調理できる。調理中にバスケットを取り出して一時停止し、調味料を追加したり、食材の状態を確認することもできる。
→【アイテム詳細を見る】
ノンオイルでの調理で、ヘルシーかつサクサクした食感。360°高速熱風循環加熱技術と、クリスパープレートの特別なダプル穴のデザインにより、調理過程で90%の油が濾過でき、調理された食材はノンオイルで、ヘルシーかつサクサクした食感が体験できる。バスケットとクリスパープレートは水洗い可能で、簡単にきれいにできる。
4リットルの容量は2〜4人の家庭に適している。手羽先やフライドポテトをいくらでも、一回だけで家族全員分を調理できる大容量。また、省エネモード搭載で、電源がオンしでも2分間使用しないと省エネモードに入って、よりエネルギーを節約できる。
→【アイテム詳細を見る】
LEDパネルを設置、操作は簡単。手羽先、ポテト、肉、果物と野菜、ケーキなどを含む7つのメニューがプリセットされている。「時間/温度」というボタン、また「+」「-」で希望の時間と温度をさらに調整することができる。