買ってきた空芯菜を調理しようと冷蔵庫から取り出したところ、中からカエルが現れた――。そんな驚きの動画がThreadsに投稿され、2000件を超える「いいね」を集めて話題になっています。



【写真】分かりましたか？ ここにいますよ…

投稿したのは、オーストラリアでワーキングホリデー中のちぃさきさん（@shintotosakina）。「買ってきて冷蔵庫に1日いた空芯菜にカエル！」と驚きつつも、手に乗せて逃してあげている様子を動画で公開すると、「やさしい」「カエルの恩返しが来るのでは」といった声が寄せられました。



空芯菜を買ってきた翌日、冷蔵庫から取り出し、手に持った瞬間に視界に入ってきた何者かの“顔”。すぐにカエルだと気がついたものの、予想外の出来事にとても驚いたといいます。



「顔が見えて驚き、思わずシンクに放り投げてしまいました。そこでようやくちゃんとカエルだと分かりました。1日冷蔵庫にいましたが、カエルは飛び跳ねられるくらい元気でした」



叫んでしまったほど驚いたというちぃさきさんですが、落ち着いた後、「ビビりながら逃した」のだそうです。



「手を水で濡らして近くへ持って行くと乗ってくれたので、そのまま外へ逃しました。コオロギのいる草むらに放ったのですが、元気で帰ってくれてたらなと思います」



投稿内で「この空芯菜食べられるよな？」とつづっていましたが、空芯菜はその後、“空芯菜炒め”にして美味しくいただいたのだとか。



今回の投稿には多くの反応が寄せられました。



「そんなにバズると思っていませんでしたが、見つけてくださってありがとうございます。中でも、手に乗せる時の様子が『ディズニープリンセスみたい』というコメントは面白かったです。あとは、『自然に放すと生態系が壊れる』というコメントも多かったですね。そういう意見もあるんやな、って勉強になりました。一応、買ったスーパーにも連絡して聞いてみたら、この対応で大丈夫と言われました」



現在は、オーストラリアで出会った日本人男性のパートナーと生活している、ちぃさきさん。今回の出来事も含め、海外での生活は驚くことも多いそうです。



「日本ではスーパーで売られている野菜に、さすがにカエルは住み着いていないですよね？ 実は、こっちで生活している人に聞いても『カエルはいない』と言われました（笑）。日々驚くことはありますが、文化の違いとして飲み込んで、楽しんで乗り越えています。彼とは関西人同士でその辺の感覚が合うので、よかったなと思います」



また、ちぃさきさんは、パートナーと共に永住に向けて少しずつ動いているところなのだとか。



「2人ともこの国が好きなので、オーストラリアに永住できる方法を模索中です。すでに何度か移民法律家の方に相談させてもらっているのですが、これからの2人の人生にとって最適な方法を見つけられたらな、と思っています。海外生活では何が起こるかわかりませんが、そこも楽しんでいきたいと思い、記録に残すために最近はYouTubeも始めました」