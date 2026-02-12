もらったらうれしい「神奈川県のお土産」ランキング！ 2位「鳩サブレー」を抑えた1位は？【2026年調査】
寒さが身に染みるこの時期は、おうち時間を充実させてくれるおいしいものが何よりの楽しみになります。心まで温まるような甘いお菓子から、夕食の主役になる名産品まで、冬の静かなひとときを彩るギフトを選んでみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年1月27〜28日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「神奈川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：鳩サブレー（豊島屋）／61票2位は「豊島屋」の「鳩サブレー」です。鎌倉土産の王道として、明治時代から愛され続けるロングセラー。鳩の形をした大きなサブレーは、バターたっぷりの素朴でぜいたくな味わいが魅力です。歴史情緒あふれる鎌倉の空気感とともにお土産として選ぶ人が絶えません。黄色いパッケージもコレクションしたくなるかわいさです。
回答者からは「昔から定番でもらったらうれしい。鳩の形がかわいい」（50代女性／宮城県）、「王道だけど、素朴な味が本当に美味しい」（20代女性／大阪府）、「誰にあげても喜ばれるしもらっても嬉しいから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
1位：よこすか海軍カレー（調味商事）／65票1位に輝いたのは、「調味商事」の「よこすか海軍カレー」でした。明治後期の『海軍割烹術参考書』のレシピを再現した、横須賀市を象徴するご当地グルメです。レトルトパックで手軽に本場の味が楽しめるとあって、観光客から絶大な人気。異国情緒漂う横須賀の港町を散策した後や、三浦半島のドライブ帰りに、歴史を感じる一品として多く選ばれています。
回答者からは「手軽に食べられて美味しいため」（30代女性／千葉県）、「横須賀にちなんだものでお土産感が強いので嬉しいから」（20代女性／岡山県）、「歴史あるレシピと本格的な味わいで非日常感があり、神奈川らしい物語性も一緒に楽しめて印象に残るお土産だから」（40代男性／静岡県）といった声が集まりました。
