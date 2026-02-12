「透明すぎる女優」がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】「透明すぎて、目視できない」…確かに！

「『透明過ぎて、目視できない女優』はジワジワくる笑」とその模様を紹介したのはSleep Deeplyさん（@SleepdeeplyGG）。



そう、ご覧になったことのある方ならわかると思うが、Sleep Deeplyさんが目撃したのは動画シリーズ「クリエイターズ・ファイル」で演じている清純派女優・藤原采の等身大パネル。「透明すぎて目視できない。17歳」というキャッチフレーズの通り、ほとんど透明に仕上げられているのだ。



Sleep Deeplyさんにお話を聞いた。



ーーこのパネルはどこに？



Sleep Deeply：熊本県上天草市のリゾラテラス天草です。



ーーご覧になった際の感想を。



Sleep Deeply：最初は「やたら透明なパネルだな」と思ったのですが、 よく見ると「透明過ぎて、目視できない女優」というフレーズが書かれていて、 その発想にじわじわと面白さを感じました。さらに顔をよく見ると某芸人さんだったので、二重の意味で笑ってしまい、 この企画を考えた方は天才だなと思いました。



ーー投稿の反響について 。



Sleep Deeply：現在、日本一周をしながら各地の観光地を投稿しているのですが、 これまで訪れたどの観光地よりも反響が大きく、正直なところ驚きと「ここなんだ」という気持ちがありました（笑）。



でも、コメントの中に「これを撮りに行きたい」という声が多く見られ、結果として天草を知ってもらうきっかけになったので、とてもうれしく思っています。



SNSユーザー達から



「安定の秋山竜次」

「秋山さんは、このネタで『湯島』でロケやったあとで、NHK『ファミリーヒストリー』で、ご自身のルーツが湯島にあるとわかって驚いてらっしゃいましたね。」

「ミームみたいな立ち位置になってるやん」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。リゾラテラス天草は、天草ならではの景観や食材、物産を満喫することのできるオーシャンビューの複合観光施設。ご興味ある方はぜひ足を運んでいただきたい。



なおSleep Deeplyさんは現在、日本一周をしながら旅や観光地の魅力をSNSで発信中。「多くの方の旅行や日帰り旅のきっかけになればうれしいと思っているので、よかったら覗いてみてください」 とのことなので、旅行好きの方は要チェックだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）