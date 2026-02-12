かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは2月11日、自身のInstagramを更新。デートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：与沢翼さん公式Instagramより）

かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは2月11日、自身のInstagramを更新。デートの際のプライベートショットを公開しました。

【写真】与沢翼氏のプライベートショット

ラブラブデートショット

与沢さんは「デート」とつづり、写真2枚と動画1本を載せています。写真は与沢さんのソロショットです。デート相手の女性が撮影したのでしょう。動画では2人で手をつなぐラブラブな姿を公開しました。

コメントでは、「付き合いましたか？」「あれ、前より痩せました　与沢さんらしい堂々とした素敵な笑顔です？」「イイナー」などの声が上がっています。またX（旧Twitter）でも同じ内容を投稿し、「翼さん若いですね」「もはやネタだろこれ」「最近肌艶良くないですか？笑」といった声が寄せられました。

SNSで婚活について発信中

現在、大勢の候補者と会う婚活中の与沢さん。InstagramやX、YouTubeなどで、婚活の様子を報告しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)