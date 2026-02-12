「もはやネタだろこれ」婚活中の与沢翼氏、最新デートショット公開！ ラブラブな様子も「若いですね」
かつて「秒速で1億円稼ぐ男」と呼ばれた実業家の与沢翼さんは2月11日、自身のInstagramを更新。デートの際のプライベートショットを公開しました。
【写真】与沢翼氏のプライベートショット
コメントでは、「付き合いましたか？」「あれ、前より痩せました 与沢さんらしい堂々とした素敵な笑顔です？」「イイナー」などの声が上がっています。またX（旧Twitter）でも同じ内容を投稿し、「翼さん若いですね」「もはやネタだろこれ」「最近肌艶良くないですか？笑」といった声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
ラブラブデートショット与沢さんは「デート」とつづり、写真2枚と動画1本を載せています。写真は与沢さんのソロショットです。デート相手の女性が撮影したのでしょう。動画では2人で手をつなぐラブラブな姿を公開しました。
SNSで婚活について発信中現在、大勢の候補者と会う婚活中の与沢さん。InstagramやX、YouTubeなどで、婚活の様子を報告しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
