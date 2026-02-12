個人向け国債・固定3年を金利1.39％で100万円購入すると、半年後にもらえる利息はいくら？
2026年2月5日から募集開始した個人向け国債・固定3年（第189回債）の金利は「1.39％」です。今回は、個人向け国債・固定3年を100万円購入した場合、半年後に受け取る利息はいくらになるのかを解説します。
【半年後にもらえる利息】
・100万円×1.39％×1/2（半年間であるため）＝6950円
実際は、受け取った利息から、税率20.315％分の「1411円」が差し引かれます。税率の内訳は、「所得税および復興特別所得税15.315％と住民税5％」です。
そのため、個人向け国債・固定3年を100万円購入すると、半年後にもらえる税引き後の利息は「6950円−1411円＝5539円」となります。
参照：固定3年「第189回債」 財務省
しかし、金利が上昇傾向にある今の局面では、「5年や10年は資金を縛られる期間が長すぎる」と感じる方も多いかもしれません。そんなときは、フットワークの軽い「固定3年」を以下のように活用してみましょう。
▼「数年後の楽しみ」のための資金管理に
3年以内に使う予定がある旅行代や趣味の資金、あるいは車の買い替えや住宅の補修費など、「長くは寝かせたくないが、普通預金よりは有利に、かつ安全に守りたい」というお金の一時保管先に適しています。
▼投資の「入り口」として使いやすい
投資初心者にとって、3年という期間は心理的なハードルが低く、「とりあえず試してみる」にはちょうどよい長さです。
▼満期のタイミングを分散させる
「変動10年」や「固定5年」と組み合わせて保有することで、数年おきに満期金を受け取れるようになり、家計の状況に合わせた柔軟な資産管理が可能になります。
▼1年たてば1万円単位で換金可能
購入から1年が経過すれば、いつでも1万円単位で中途換金（解約）ができます。「直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685」が差し引かれますが、元本割れの心配はありません。
▼1年未満でも換金できる「特例」
原則として1年以内は換金できませんが、以下の場合は例外として認められています。
・口座名義人が亡くなられた場合：相続人による手続きが可能
・大規模災害で被害を受けられた場合：災害救助法が適用された地域にお住まいの方が対象
手続きには、罹災証明書や相続を証明する書類が必要となります。詳細は取扱金融機関へご確認ください。
参照：個人向け国債の中途換金についてのよくある質問 財務省
この機会に、始めてみようと思った方は、財務省HPの取扱金融機関一覧でチェックしてみましょう。2026年2月時点での取り扱いは、全国に880カ所あります。
例えば、3年後の旅行や趣味の充実、住まいのリフォームなど、近いうちに実現したいことがあるなら、その資金を「守りながら育てる」場所に預けることを考えてみましょう。無理のない範囲で、将来に向けた資産づくりを、今この時期に踏み出してみてはいかがでしょうか。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
この機会に、始めてみようと思った方は、財務省HPの取扱金融機関一覧でチェックしてみましょう。2026年2月時点での取り扱いは、全国に880カ所あります。
