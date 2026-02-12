大谷の新CMが公開…激レアすぎるサングラス姿

ドジャースの大谷翔平投手が、コーセーのスキンケアブランド「雪肌精」の日やけ止め新CM「雪肌精のタフ膜UV」篇に出演する。13日から全国で放送開始となるが、サングラス姿で豪快に水を撒く姿が先行公開されると、ファンから「かっこよすぎてヤバい……」と悶絶する声が上がっている。

新CMでは、白のTシャツに水色の半袖シャツ、紺色の短パンというラフなスタイルで登場。日差しが降り注ぐ庭で、サングラスをかけた大谷がホースを構え、楽しそうに水を撒くシーンが描かれている。撮影現場では、監督から「かなりイタズラっぽい表情で」とリクエストされる一幕も。大谷は茶目っ気たっぷりの表情で応え、水しぶきを浴びてびしょ濡れになりながらも、終始ノリノリで撮影を楽しんだという。

撮影後のインタビューでは、商品名にかけて「経験を積むことで、よりタフになったと感じること」について問われた。「年齢を重ねるにつれて色んなことを経験したり、フィールド上でもそれ以外でも、僕も手術とか大きいこともありました」と回顧。「その時は辛いこともありましたけど、後々には常に、それがプラスになってくれたりとかもすると思うので」と、経験を糧にする姿勢を語っている。

普段のユニホーム姿とは一味違う、サングラスをかけた夏らしい装いにファンも大興奮。SNS上には「激レアすぎる」「色気やばい」といったコメントが並び、爽やかながらもワイルドな一面に魅了された様子だった。（Full-Count編集部）