沖縄キャンプ中のファイターズは対外試合に臨み、清宮幸太郎選手が実戦初めての打席でホームランを放ちました。



沖縄県・名護市で行われているファイターズ・春のキャンプ第３クール２日目。



２月１１日は対外試合が行われ、楽天と対戦しました。



先発マウンドにあがった金村尚真投手は初回、ツーアウトからヒットとフォアボールでランナー１塁２塁のピンチを招きますがー





相手バッターのバットを折り、ショートゴロに打ち取るなど、立ち上がりを無失点で切り抜けます。金村投手は続く２回も打たせて取るピッチングで、楽天打線を三者凡退に抑え、先発ローテーション入りに向け、順調な調整ぶりをアピールしました。（金村尚真投手）「良い感じできていると思うので、あとはここから出力もどんどん上がってくると思う中でより結果も求められる試合が出てくると思うので、そこに向けてしっかり調整していきたい」一方、打者では清宮幸太郎選手が今シーズン初めて対外試合に出場しました。第１打席の初球。打球は左中間スタンドへ一直線。清宮選手が今シーズン実戦で初めてのスイングで、チーム初めてとなるホームランを放ちました。ベンチに戻ると、選手たちが清宮選手が考案した今シーズンのチームスローガン「ＤＯＭＩれ！」のポーズで迎えます。さらにファイターズは６回、代打で登場した矢澤宏太選手がーあと少しでホームランというセンターオーバーのタイムリーツーベースヒット。矢澤選手もスタメン入りをアピールします。さらに、代打で打席に入った吉田賢吾選手もーライト線を破るタイムリーヒットで結果を残しました。選手たちは順調な仕上がりでそれぞれスタメン入りをアピールしましたが、試合は３対３の引き分けとなりました。（清宮幸太郎選手）「ホームランが出て良かった。まっすぐを自分のスイングで振るっていう、当てにいかずにしっかり振るのは意識した」Ｑ．「ＤＯＭＩれ！」パフォーマンスは浸透している？（清宮幸太郎選手）「きょうもヒットを打ったらやってくれていたので嬉しい。浸透してくれていると思っています」