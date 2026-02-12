前田敦子、6歳長男の近影に反響「めちゃくちゃ大きくなってる！」「信じられません（笑）」 親子で“全力推し活”楽しむ 元夫は勝地涼
俳優の前田敦子（34）が11日、自身のインスタグラムを更新。長男（6）の近影を公開し、ファンから「息子さんめちゃくちゃ大きくなってる！」「見る度におおきくなってるね」と反響が寄せられている。
前田は「全力推し活日記」と題し、長男とともに人気作品『呪術廻戦』の“推し活”のため、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたことを報告。「私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写してくれてて、息子本人の希望で載せちゃう」と、前田を撮影する長男の後ろ姿を収めた写真を公開した。
長男はひざまずきながらカメラを構えており、真剣な様子で撮影する姿から、ほほ笑ましい親子の関係性が伝わってくる。
前田は「2人でハマってるから推し活時間楽しいよ」と長男との時間を満喫している様子をつづった。
この投稿にファンからは「息子ちゃん可愛い」「息子さんカメラセンスすごい!!!」「親子推し活楽しそう」「愛おしい親子」といった声が寄せられたほか、「わわーおっきくなった!!!」「息子さんがこんなに大きくなったなんて信じられません（笑）」「もう立派な小学生じゃん!!」と、長男の成長ぶりに驚くコメントも相次いで寄せられている。
前田は2018年7月、俳優の勝地涼（39）と結婚。翌19年3月に公式サイトを通じて第1子男児の出産を報告した。その後、21年4月に離婚するも、前田がイベントで「休みのタイミングが会えば、（子どもと）3人で出かけたりご飯を食べたり、仲良しなお友だちみたい」（21年10月、フォトエッセイ『明け方の空』刊行記念イベントより）と語るなど、いまも良好な関係が続いている。
