TOHOシネマズ、2026年アニバーサリーキャンペーン発表 渋谷・なんばなど毎月14日鑑賞料金「1300円」＆限定カード配布【全国の対象劇場一覧】
TOHOシネマズは12日、劇場オープンから5年単位で周年を迎える劇場を対象に、3月から12月まで『アニバーサリーキャンペーン』を実施すると発表した。昨年初めて開催して好評だったことを受け、内容をパワーアップする。
【画像】TOHOシネマズ『アニバーサリーキャンペーン』対象劇場でしか手に入らないシアターカード
対象となるアニバーサリー劇場では、「TOHOシネマズデイ」が復活し、“トゥ（10）フォー（4）”の毎月14日は、一般・大学生の鑑賞料金が1300円となる。また、数量限定の「シアターカード」を配布する。
さらに、劇場飲食売店で人気のポップコーンの新フレーバー候補が発表。スクリーン内では、各劇場の周年数にちなんだアニバーサリーロゴとともに、感謝の気持ちを伝える特別映像を本編開始前の幕間に上映する。このほかにも、さまざまなお楽しみ企画を順次実施する。
■TOHOシネマズ 2026年『アニバーサリーキャンペーン』
・アニバーサリー対象劇場
5周年：セブンパーク天美（大阪）
10周年：仙台（宮城）／柏（千葉）
15周年：甲府（山梨）／上田（長野）
20周年：八千代緑が丘（千葉）／モレラ岐阜（岐阜）／なんば（大阪）／岡南（岡山）／はません（熊本）
25周年：南大沢（東京）／おいらせ下田（青森）／秋田（秋田）／東浦（愛知）
35周年：渋谷 （東京）
・TOHOシネマズデイの復活（アニバーサリー劇場のみ）
期間限定で、毎月14日＜トウ（10）フォー（4）＞の鑑賞料金が1300円に。
※一般・大学生のみ
・対象劇場でしか手に入らないコレクターズ・アイテム
毎月14日に数量限定で、アニバーサリー劇場の「シアターカード」を鑑賞者に先着で配布。
シアターカードとは…
各劇場の写真・設備内容・オープン日・スクリーン数などを記載した、TOHOシネマズオリジナルカード。各劇場の周年数を示すアニバーサリーロゴ入りのデザインで配布する。
・ポップコーン＜新味＞プロジェクト
劇場飲食売店で人気のポップコーンの、新フレーバー候補が発表。候補の中から“食べてみたい味”を選んで参加できる＜新味＞プロジェクトを実施。一番に選ばれたフレーバーは後日、全国のTOHOシネマズで販売。
・これまでと、これからの、感謝を込めて特別映像を上映
各劇場の周年数にちなんだアニバーサリーロゴとともに、感謝の気持ちを伝える特別映像を、本編開始前の幕間の時間に上映。上映は3月以降、対象劇場で順次開始。
※一部作品や舞台あいさつ・イベント等では上映がない場合あり
・このほかにも、プレゼント企画やおトクなキャンペーンなど、さまざまなお楽しみ企画を順次実施。
