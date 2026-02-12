“存続の危機”中道代表選出馬の階氏・小川氏が新党結成“マイナスだった”可能性指摘…旧公明“優遇”で落選の旧立憲から不満噴出し比例順位「平等」強調

中道改革連合の代表選に出馬した、立憲民主党出身の階猛氏と小川淳也氏は12日、揃って会見し決意を語った。

両氏は、今後の選挙における比例順位について「平等」を強調した。

出馬会見に臨んだ階氏は、「私の強みは逆境でも決して諦めないことだ。私たちの党は逆境のさなかにある。しかし、日本の民主主義のため、次の世代のために、中道の旗を高く掲げ前に進んでいかなくてはならない。私は、その先頭に立ち、いかなる風雪にも立ち向かい前に進んでいく覚悟だ」と出馬の決意を語った。

一方、小川氏は、「まず、この総選挙の結果を厳しく受け止めたい。本格的な取り組み、本格的な改革を進めるには、自らトップに立つ以外にないとここ数年で決意していた。野党第一党の党首として、リーダーシップを発揮したい。与党からも言いにくく、野党第2党、第3党、第4党からも言いにくい、野党第1党の党首こそが、国会の現代化、国会の近代化を進めていく責任がある」と強調した。

また、中道では、衆議院選挙で多くの立憲民主党出身者が小選挙区で落選する中、公明党出身者が比例代表の上位で優遇され当選したことに対し、党内の不満が高まっていて、会見では、記者団から今後の比例の扱いを問う声が挙がった。

階氏は、「比例順位について、私としては原則としては平等であるべきだと思っている。その中で、特段の例外がある場合には、丁寧なプロセスを経て、特別な扱いをしていきたい。党内でよく議論して進めていきたい。それがちゃんとできれば、自ずと参議院との融和であるとか、地方議員の融和も進んでくると思う」と述べた。

衆議院選挙で公明党出身者を比例優遇した対応は、今後見直す考えを示した。

小川氏も「比例代表を含めた様々な難しい問題については、旧所属政党があることは事実で、結党にあたって様々な諸事情を踏まえて、いろいろな調整が行われたということは理解したい」と前置きを述べつつ、「出身母体や置かれている立場に関わらず、全ての人が対等であり、フェアであり、平等であることを前提に、党運営・党内違和を図っていきたい」として、階氏と同様に、今後、公明を比例で優遇することには否定的な考えを示した。

一方、衆院選での敗因について、階氏は、「敗因は、ひとえに準備不足と時間不足だ。突然の超短期決戦で、ただでさえ準備が大変な中で、新しい党の名前も浸透させていかなくてはいけないということで、大変な苦労があった」と述べた。

小川氏は、「一つには政権の支持率が極めて高かったこと。従って、伸びしろがなく、頭を押さえつけられている感覚があった。また、（結党が）あまりにも選挙の直前過ぎたために、ジタバタ、ドタバタしたように取られた恐れがあり、覚悟が疑われたり選挙に向けて計算をしたのではないかというふうに見透かされたりした可能性があるとすれば、極めて私の体感だが、足元が揺らいだ、地盤が揺らいだ。支持基盤が揺らいだという印象を持っている」と述べ、両氏とも、選挙直前の新党結党が、結果的にマイナスに働いた可能性を指摘した。