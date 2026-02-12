松嶋尚美、12歳長女の手作りケーキを公開し絶賛の嵐→“トホホな”ハプニングもあり「上手すぎる」「プロみたい！」
音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOの妻でタレントの松嶋尚美（54）が、12日までに自身のインスタグラムを更新。小6の長女・空詩さん（らら／12）が手作りしたケーキを公開した。
【写真】「センス良い〜」松嶋尚美が公開した、ケーキ作りをする長女＆長女手作りのケーキ
松嶋は「ララはお友達と服部栄養専門学校にケーキ作り体験に行きました！」と報告。「『美味しい！』『これ売ってるお店やったら口コミ4.6はいくで！』『明日も行ってきてー』とみんな大絶賛でした」と、絶賛の嵐だったことを明かしている。
写真には、まるで店に陳列されている商品のような、クオリティの高いケーキが収められており、生クリームを塗っている長女の姿も披露した。
長女へ「素敵な経験できたね！」と喜びをつづったが、一方で「私は投票のあと、ララのもとへ。なぜなら、ララからお金を落としたと連絡が、、、トホホ、、、」と、ハプニングも告白している。
センスあふれるケーキに、コメント欄には「上手すぎる」「センス良い〜」「可愛い」「プロみたい！」「凄っ」などと、称賛する声が多数寄せられていた。
