フランス・プジョーの小型スポーツ用多目的車（SUV）「3008」に試乗した。

8年ぶりの全面改良で、新開発のプラットフォーム（車台）「ステラ ミディアム」を使用した最初の車種になる。今年中には電気自動車（EV）も追加販売される予定だが、今回は昨年7月に販売が始まったハイブリッド車（HV）を体験した。

日本カー・オブ・ザ・イヤーの「10ベストカー」に選ばれる

「3008」は小型乗用車「308」をベースに開発されたSUVで、2009年から販売されていて、この新型車で3代目になる。昨年末に発表された「2025〜2026日本カー・オブ・ザ・イヤー」では上位10台の「10ベストカー」の1台に選ばれている。

「ステラ ミディアム」はEV用に設計された車台だが、HVも含めて様々な種類のクルマに対応できる高い拡張性を備えている。このクルマでは1.2リッターの直列3気筒DOHC（ダブルオーバーヘッドカムシャフト）ガソリンターボエンジンに電動モーター、6速デュアルクラッチ式トランスミッション（DCT）を組み合わせた。発進や加速時にモーターが加わるマイルドハイブリッドながら、走行状況によっては時速30キロまでEV走行が可能だ。低速走行が多い市街地の運転では、運転時間の半分近くをエンジンが停止したままで走行することも可能という。

実際に運転してみる。発進時はもちろんEV走行だが、一般道もかなりの時間がEV走行のままだった。高速道路に入るとエンジン走行に切り替わる。速度が上がっていく際に滑らかに加速していく様はDCTならではだ。DCTは二つのクラッチ（奇数段用と偶数段用）を持つため、変速のショックが少なく、途切れることなく加速していくという特徴がある。

湾曲パノラマディスプレーなどで視認性が向上

運転席には最新のコックピットデザイン「パノラミック i-Cockpit（アイコックピット）」を採用。ダッシュボードの上には21インチの大型湾曲パノラマディスプレーが配置され、平面なディスプレーと比べると、視認性が良いことに気づくだろう。ヘッドアップディスプレーとセンターディスプレーの統合とも表現されるが、下部にある空間全体を均一に照らすLED（発光ダイオード）アンビエントライトの効果により、ディスプレー上に数字などが浮かび上がるように表示されるのだ。

また、小型のステアリングホイール（ハンドル）は六角形スタイルで、ディスプレーを見る際の障害にならないよう設計されているとともに曲がる際も大きくハンドルを切る必要がなく、実に操作しやすい。

クーペのようなファストバックスタイルのSUV

外観は屋根から車体後端まで一続きの傾斜になった形状で、SUVとクーペを融合したようなファストバックスタイルだ。正面はライオンのエンブレムを中心に据え、グリル全体が車体と同じ色に塗られ、幾何学的な模様が施されたデザインになっている。そこにプジョーの象徴であるライオンの爪痕をモチーフにしたLEDデイタイムランニングライトなどが加わり、個性際立つデザインになっている。

細かな部分への配慮も怠っていない。荷室の開口部はフラットなタイプで荷物の出し入れがしやすく、後部座席を倒した場合の最大荷室容量は1480リッターになる。

最後に、試乗車のパッケージ名のアルカンタラ（アルカンターラ）は高級人工皮革のことで、イタリアのアルカンターラ社が生産している。実は同社は東レの子会社で、日本の技術が使われている。かつて日本では「エクセーヌ」、アメリカでは「ウルトラスエード」という名称で販売されていた時期もあるが、いずれも同じ商品群になる。

このパッケージ車のシートの中央部に、このアルカンターラ素材が使用されていて、体が横滑りしにくく、ホールド感のあるシートに仕上がっている。

外観などは個性が際立つクルマだが、走行性能などの基本はしっかりしている。運転していて楽しいクルマであった。（デジタル編集部 松崎恵三）

【仕様・主要諸元】

（試乗したグレード「3008 GT アルカンタラパッケージ」の場合）

▼全長・全幅・全高（ミリ） 4565・1895・1665

▼総排気量（L） 1.199

▼燃費 WLTCモード（キロ／リットル） 19.4

▼価格 573万円（オプションは除く）