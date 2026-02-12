日本球界復帰の前田健太『アメトーーク！』人気企画に11年連続出演「支えてもらいました！」 大谷翔平との秘話も【出演者一覧】
きょう12日放送のテレビ朝日系バラエティー『アメトーーク！』（後11：25※五輪中継により放送時間が変更となる可能性あり）では、衝撃の迷作が大連発する『絵心ない芸人』2026を届ける。
【写真】今年も開催！豪華メンバーで「絵心ない芸人」
毎回衝撃作が続出し、大反響を巻き起こす『絵心ない芸人』2026。MCだけど、まったく絵心のない蛍原徹を筆頭に、前田健太（東北楽天ゴールデンイーグルス）、徳井義実（チュートリアル）、津田篤宏（ダイアン）、せいや（霜降り明星）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、堀未央奈らおなじみのメンバーが参戦する。また、絵心あるゲストには、ケンドーコバヤシ、バカリズム、川島明（麒麟）に加え、美術の教員免許をもつリリー（見取り図）が初登場を果たす。
11年連続出演、そして今シーズンから日本球界に復帰する前田は「メジャー挑戦をここで見送ってもらって、日本復帰を迎えてもらう…この企画に丸々支えてもらいました！」とニッコリ。絵の腕にも自信をのぞかせるが…。
まずは、もともとある絵の角度を変えたり、動きをつけるという絵心ない芸人たちを苦しませるコーナー「元の絵を◯◯させてみよう!!」からスタート。「立っている人を座らせよう」というお題では、「開幕戦にふさわしい絵！」と余裕の笑みを浮かべる前田だが…。また、「マエケンさんに150キロを投げさせよう!!」では、前田が披露した投球フォームを見た蛍原徹や津田は「ほんまに自信ある」「ほんまに描けてる」と自信満々。さらに前田も即興で描いてみることに…。そんな中、バカリズムが描いたお手本を見るやいなや、絵心ない芸人たちが物言いをつける
ほか、ケンコバが「超サイコホラー！」と爆笑した堀の絵や、どうしても風刺画っぽくなってしまうせいやの絵など、ヘタ過ぎて逆にアートに見えてくる作品のオンパレード。新コーナー「絵心ないカレンダーを作ろう!!」では、芸人たちが1月から12月まで季節を感じさせるイラストに挑戦する。すると、とんでもない問題作が続出し、スタジオに悲鳴が上がる。
毎回大好評の「ヘタな絵を色々加工してみよう!!」では、絵心ない芸人たちの代表作がオシャレなTシャツに変身。「ハイタッチする大谷翔平とデコピン」では、作者の前田が大谷翔平から連絡をもらったまさかのエピソードを披露する。
（MC）
蛍原徹
（絵心ないゲスト）
前田健太
徳井義実（チュートリアル）
津田篤宏（ダイアン）
堀未央奈
せいや（霜降り明星）
野田クリスタル（マヂカルラブリー）
（絵心あるゲスト）
ケンドーコバヤシ
バカリズム
川島明（麒麟）
リリー（見取り図）
