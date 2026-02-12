関西演芸協会の新協会長人事が１１日、お笑いタレントの森脇健児によって暴露された。森脇はこの日、ラジオ大阪の冠番組「森脇健児のぶっとび水曜日」（水曜・後２時）の生放送前に、大阪・堂島のエルセラーンホールを訪問。同館で開催された「関西演芸協会まつり」を、番組パートナーで「―まつり」出演者でもある漫才コンビ「シンデレラエキスプレス」の渡辺裕薫（協会副会長）とともに番組で“独占取材”したと話した。

協会長である「桂福団治おっしょはん」の楽屋を訪ねた森脇。すると８５歳の福団治は「もうワシね、名誉会長になりたいんや」と三十数年務めた会長職を降りる意向を示した。

森脇「ということは福団治師匠、（新）会長は誰ですか？」

福団治「これ、ここだけの話やで…ナベちゃん」

森脇「会長職にシンデレラエキスプレスの渡辺裕薫を指名するわけですね」

福団治「推薦」

森脇「指名じゃなく？」

福団治「推薦」

当の渡辺は「跡取り問題ってのはね、ナーバスなことなんです。よう会長に聞けましたね。僕“名誉副会長”になるかもしれませんよ」と会長昇格を断り、福団治同様、名誉職に就く可能性をジョーク混じりで示唆した。森脇も「桂福団治師匠は『推薦』と。まだ決定じゃないと」と“渡辺会長人事”が確定しているわけではないと念押ししていた。

福団治自身はこの日、報道陣の取材に応じて「（後継者を）指名しました。まだ誰か言えないけど、僕は名誉会長になります」と「推薦」ではなく「指名」という表現を用いて明かしていた。関西演芸協会は上方演芸人２６０人超（協会発表。福団治によると３００人超。渡辺によると２００人ほど）を擁する親睦団体。

■森脇自身は“名誉職”就任か

〇…森脇自身は関西演芸協会非会員だ。しかしこの日、森脇の亡き師匠・若井はやとの相方である若井ぼんとコンビを組んで漫才を披露した梅乃ハッパ（元「平和ラッパ・梅乃ハッパ」）は、渡辺に「森脇くんを名誉会員にしなアカンで」と提案したとのこと。森脇は「前向きに検討させていただきます」と“名誉職”を受け入れることを表明していた。