日大三高野球部員がわいせつ動画拡散疑い　２人を書類送検…同校は関係者の処分、今後の活動を「検討して対応」

女子生徒にわいせつ動画を送らせ拡散したなどとして、警視庁は１２日、児童買春・ポルノ禁止法違反（提供など）の疑いで、昨夏の甲子園で準優勝した日大三高（東京都町田市）の硬式野球部の１７歳と１６歳の男子部員２人を書類送検したことが、捜査関係者への取材で分かった。動画は部員数十人が受け取り、拡散には十数人が関わったとみられる。

捜査関係者によると、１７歳の部員の書類送検容疑は昨年３〜６月ごろ、知人の女子生徒に、わいせつな画像や動画を３回にわたり交流サイト（ＳＮＳ）で送らせ、動画１点を１６歳の部員に提供した疑い。受け取った１６歳の部員は同５〜１０月ごろ、ほかの複数の部員に動画を送信した疑い。

この日、同校担当者はスポーツ報知の取材に対し、関係者の処分等について「今後検討していくことになる」と説明。今後の野球部の活動についても「検討して対応していこうと思っている。まだ決まったものはない」とした。同校は甲子園に春夏通じ計４０回出場した強豪で、夏は２００１年と１１年、春は１９７１年に優勝を果たしている。