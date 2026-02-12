会社経営者と結婚の元SKE48石田安奈「久々パパとデート」夫婦ショット披露「若い子と遊んでる浮かれたおじさんみたい。ってパパが自分で言っててウケた」
【モデルプレス＝2026/02/12】元SKE48の石田安奈が2月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】セレブ生活話題の元SKE「若い子と遊んでる浮かれたおじさんみたい」22歳年上夫との2ショット
石田は「久々パパとデート」とつづり、夫婦ショットを投稿。顔部分をスタンプで隠したスーツ姿の夫と、笑顔でピースサインの石田が肩を寄せ合っている姿を公開している。「プリクラが撮れたから撮ってみたんだけど笑」「2人で撮ったの見ながら、なんか…夫婦ってより若い子と遊んでる浮かれたおじさんみたい。ってパパが自分で言っててウケた笑」と、仲の良さが伝わるデート中のひとコマも明かしている。
この投稿には「仲良し夫婦」「幸せそう」「ほっこりする」「笑顔が素敵」「理想の夫婦」「微笑ましい」などの反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】セレブ生活話題の元SKE「若い子と遊んでる浮かれたおじさんみたい」22歳年上夫との2ショット
◆石田安奈、久々の夫婦ショット公開
石田は「久々パパとデート」とつづり、夫婦ショットを投稿。顔部分をスタンプで隠したスーツ姿の夫と、笑顔でピースサインの石田が肩を寄せ合っている姿を公開している。「プリクラが撮れたから撮ってみたんだけど笑」「2人で撮ったの見ながら、なんか…夫婦ってより若い子と遊んでる浮かれたおじさんみたい。ってパパが自分で言っててウケた笑」と、仲の良さが伝わるデート中のひとコマも明かしている。
◆石田安奈の投稿に反響
この投稿には「仲良し夫婦」「幸せそう」「ほっこりする」「笑顔が素敵」「理想の夫婦」「微笑ましい」などの反響が寄せられている。
石田は2021年に六本木のバーで出会った22歳年上の会社経営者との結婚と第1子妊娠を発表し、2024年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】