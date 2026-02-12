

「ART LOCAL IN OKAYAMA」提供：岡山県

インバウンド誘致を推進しようと、岡山県が9日、多言語観光PR動画「ACT LOCAL IN OKAYAMA」の無料貸し出しサービスを始めました。

貸し出すのは、岡山県の特産品や観光地などの魅力をまとめた総合版（フルver.3分、ショートver.1分程度）と、「自然・アウトドア」「フルーツ」「岡山の食・酒」「岡山の伝統文化」「アート・カルチャー」「温泉・旅館」の6つのテーマ別（フルver.3分、ショートver.1分程度）の動画です。

英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、フランス語で制作されています。（テーマ別は、英語＋ターゲットとなる国や地域の言語）旅行会社やホテル、飲食店など観光関連事業者に岡山県の観光PRのため、動画を活用してもらいます。

動画は、岡山観光WEBのサイトで無料で視聴できます。申請フォームから申し込み、無料でデータの提供が受けられます。

岡山県は「動画を活用し、関東・関西圏やターゲットの国や地域（台湾、韓国、香港、タイ、フランス）からのインバウンド誘致につなげたい」としています。