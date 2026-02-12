岡田紗佳＆森香澄、現役高校生から「彼氏とかいますか？」 ド直球質問に反応
タレントでプロ雀士の岡田紗佳（31）とタレントでフリーアナウンサーの森香澄（30）が、11日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『森香澄の全部嘘テレビ』（毎週水曜 深2：17）に出演。現役高校生タレントでおひなさまこと長浜広奈（17）からの鋭い質問を受けた。
【写真】ボディラインあらわな衣装でキャバ嬢デビューした森香澄
この日は、長浜抱える悩みや、学校では教えてくれない“おひなさまがどうしても聞きたいこと”に、森と岡田が大人の“神アドバイス”する企画。さまざまな質問に本音で回答していく2人だったが、最後に、長浜が誰もが気になる素朴な疑問をぶつける。
長浜は「あの…」と口を開くと「彼氏とかいますか？」と小声でド直球質問。健気な質問に2人は大爆笑しながらも、森は「17歳やなあ〜！」、岡田はと「最高！」とリアクションし、番組は終了した。
