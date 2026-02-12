『徹子の部屋』に出演する坂口涼太郎（C）テレビ朝日

　俳優の坂口涼太郎（35）が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金　後1：00）に出演する。

【写真】クセメン俳優が個性的すぎる衣装で登場

　個性的な存在感で“クセメン俳優”と呼ばれる坂口が『徹子の部屋』に初出演する。今日の衣装もとても個性的で、黒柳徹子も興味津々。神戸市出身、一人っ子で両親の愛を一身に受けて育った坂口は、幼少の頃はアトピー性皮膚炎に悩まされていたが、9歳の時、ミュージカル『キャッツ』を見て号泣したそう。その理由を番組で明かす。

　中学生からダンスを始めて、17歳の時に“すずめ”の役で初舞台。その舞台で知り合った人から勧められたのがきっかけで芸能界入りをした坂口。現在はダンサーとしても活躍中、という事でダンスを披露するが、突然、黒柳から無茶ぶりが。今日は、愛情いっぱいに育ててくれた両親、そして大好きだった亡き祖母への想いなど、癖の強い「クセメン俳優」が謎に満ちた私生活を語る。