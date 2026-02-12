カーリング女子の１次リーグが１２日、始まる。

日本女子として３大会連続のメダル獲得を目指すフォルティウスは初戦で強豪スウェーデンと対戦する。

１１日に試合会場で初練習を行ったスキップの吉村紗也香は重要な一戦に向け、「必ずチャンスは来るので、そこでどれだけチームショットを決めきれるかが大事。より高い集中力を持っていきたい」と意気込んだ。

初出場の吉村を支えるのは、２０１０年バンクーバー大会代表でリードの近江谷杏菜と、１４年ソチ大会出場でサードの小野寺佳歩の五輪経験者。小野寺は、「それぞれが成長した姿をお見せできると思うのですごくわくわくしている」と語った。

チームは６日の開会式には参加できなかったが、事前合宿地のスイスで公式ウェアを身につけ、テレビ中継を見ながら日本選手団に合わせて「行進」するなど気持ちも高めてきた。

対するスウェーデンを引っ張るのは３６歳でスキップのアンナ・ハッセルボリ。１８年平昌（ピョンチャン）大会では金、２２年北京大会では銅を獲得した実力者だ。１０日まで行われた混合ダブルスはスウェーデンペアが制しており、国としても勢いがありそうだ。

１次リーグは１０チーム総当たりで行われ、上位４チームが準決勝に進出する。（浜口真実）