仕事そっちのけで男性社員に媚びを売るぶりっ子社員。今回は、そんなぶりっ子社員が撃沈したエピソードをご紹介します。

人事部に呼び出されて…

「うちの職場にいるぶりっ子社員。イケメン男性社員にやたらとベタベタしていて、かなりあからさまな態度……。だけど、イケメン社員は迷惑そうな雰囲気でした。

ある日、ぶりっ子社員は人事部に呼び出されていて。イケメン社員へのセクハラをやめるよう通告されていました。改善されないのなら異動させるとまで言われていて、これにはぶりっ子社員も撃沈……。

散々モテてきたであろうイケメン社員にとって、ぶりっ子社員のボディタッチなんて、セクハラ以外の何物でもないのでしょうね。今まで男性社員とお喋りしてばかりで、自分の仕事は他の女性社員に押し付けていたので、正直ざまーみろと思っています」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 「ぶりっ子社員」から「セクハラ社員」へ……。自分のアピールがセクハラ扱いされるなんて、きっと思ってもみなかったでしょうね……。女性からのボディタッチだって、今の時代セクハラの対象になりますよ。ベタベタされてうれしい男性ばかりじゃありません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。