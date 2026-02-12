「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１２日午前１１時現在で、東京応化工業<4186.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



同社は９日の取引時間中、２５年１２月期の連結決算発表にあわせ、２６年１２月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１０．１％増の２６１０億円、経常利益は同９．２％増の５３８億円を見込む。前期に続き過去最高益の更新を計画するほか、前期の配当を２円増額したうえで、今期の年間配当予想を前期比８円増配の８０円とした。中期経営計画での２７年１２月期の業績目標値を上方修正したことも相まって、発表後に株価は一段と水準を切り上げた。ただ１０日に上場来高値の水準となる８６１０円を形成した後は頭打ちの展開となっている。反動安を想定する投資家の存在が売り予想数の増加につながったようだ。



