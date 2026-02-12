・人工ダイヤ関連にＳ高相次ぐ、５５００億ドル対米投融資に関し赤沢経産相が渡米

・イビデンが高く清水建が安い、ＭＳＣＩの定期入れ替えは高安まちまち

・オキサイド急騰で３０００円大台が視界に、ＡＩデータセンター関連で頭角現す

・ＦＵＪＩがＳ高カイ気配、アジアのロボットソリューション好調で２６年３月期業績予想を上方修正

・ホンダが反落、今期最終利益予想据え置きで物足りなさを意識

・資生堂が急反発し昨年来高値、構造改革効果で２６年１２月期は最終黒字転換・増配を計画

・トリプルアイは大底圏から急速上放れ、ＡＩデータセンター関連の出遅れで脚光浴びる

・ＭＴＧが３連騰、主力ブランド好調で２６年９月期業績予想を上方修正

・オープンＨが初の１万円台乗せ、２６年９月期利益予想及び配当予想を上方修正

・セイコーＧがカイ気配で続急騰、今３月期最終５割増益に上方修正し併せて配当増額と株式分割も発表

・テラプローブはカイ気配で上場来高値圏を舞い上がる、ＡＩデータセンター需要取り込み２５年１２月期営業２８％増益で過去最高更新



