オキサイド<6521.T>＝上昇急加速。昨年６月１７日につけた昨年来高値２７８６円を一気に突き抜け３０００円大台近辺まで駆け上がる場面があった。光学分野における酸化物単結晶やレーザー光源、光デバイス開発のニッチトップで、傾注する半導体検査装置向け紫外レーザーが成長エンジンとして期待されている。また、同社が製造する酸化物単結晶などの製造技術は、超高速・低遅延通信が必須となるＡＩデータセンター向けで重要な役割を担う。「高市政権下での国策関連銘柄の一角としての位置付け」（中堅証券ストラテジスト）で投資資金の攻勢が強まっているもようだ。



トリプルアイズ<5026.T>＝大底圏から急速上放れ。自社開発の画像認識プラットフォームを武器にＡＩソリューションサービスを展開し、金融・流通業界などをはじめ実績は豊富。店舗向けマーケティングサービスや勤怠管理向けなどに高水準の需要獲得が進んでいる。また、Ｍ＆Ａ戦略を駆使してＡＩなどに対応した大量データの並行処理を可能とするＧＰＵサーバーも取り扱い、今後ＡＩデータセンター建設が加速する中で商機が膨らんでいる。株価は一昨年７月と９月に２１００円台でダブルトップを形成後、長期調整トレンドに入っていたが、目先は大底圏で売り物を枯らし、４ケタ大台復帰を視野に入れたリバウンド局面に移行している。



セイコーグループ<8050.T>＝異彩人気にカイ気配。大幅高で新値圏をまい進する展開となっている。同社は１０日取引終了後、２６年３月期の業績予想の修正を発表した。最終利益は従来予想の１６０億円から２００億円（前期比５０％増）に大幅増額、１５年３月期に記録した過去最高の２１７億７８００万円以来１１期ぶりの２００億円台乗せを見込む。これは事前コンセンサスも大幅に上回る水準でポジティブサプライズとなった。主力の高級時計「グランドセイコー」などが好調で収益に反映されている。更に、今期年間配当は従来計画の１３０円に２０円上乗せし１５０円（前期実績は１００円）とするほか、４月１日付で１対２の株式分割を実施することも併せて発表、これらも好感され大口の投資資金が集中した。



出所：MINKABU PRESS