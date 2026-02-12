一部で大きな怒鳴り声、「バカ」「頭がおかしい」などの暴言も…秋田が“カスハラ”への対応を改めて表明
ブラウブリッツ秋田は12日、公式サイトでカスタマーハラスメントへの対応方針を改めて発表した。
クラブは「スポーツを通じた街づくり・人づくり・夢づくり」を理念に掲げ、これまで寄せられた意見に真摯に対応してきたが、ごく一部で人格を否定するような過激な言動や合理的理由のない要求をされる事案が発生しているという。具体的な事例を次のように挙げている。
「長時間にわたる電話、度重なる電話・メール等での連絡」
「スタッフの人格を否定するような言動(大きな怒鳴り声や、『バカ』『頭がおかしい』『常識がない』といった言葉など)」
「客観的事実に基づかない情報での批判や中傷」
クラブはこうした不当な言動などから監督や選手、スタッフ、社員を守るため、2025年3月に「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定した。
同方針では、暴言や脅迫、執拗な問い合わせ、SNS上での誹謗中傷、過剰な補償や謝罪の要求などをカスタマーハラスメントの対象となる行為として例示。該当すると判断した場合、試合会場や練習場、イベント会場への入場を断ることがあるとしている。悪質なケースについては、警察や弁護士に相談した上で、適切に対処する方針だ。
また、問い合わせ内容の確認と労働環境の安全確保を目的に、通話やメールの内容を記録・保存していることも報告。カスタマーハラスメント防止対策の一環として実施しており、情報の取り扱いに関しては法令を遵守して適切に管理するとしている。
クラブはカスタマーハラスメントへの対応方針に対し、改めて理解と協力を求めた。
