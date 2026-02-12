島根県隠岐諸島の宿泊、酒造、交通、観光事業者で構成する「島びらき実行委員会」は、3月1日（日）を隠岐諸島の島開きとしてPRするイベント「勝手に島びらき 2026」を実施する。

壇鏡の滝、乙女子海岸、赤ハゲ山など、離島らしいダイナミックな自然風景が魅力の隠岐諸島。

イベントは本土と隠岐を結ぶ高速船レインボージェットの今季初就航が3月1日であることにちなんだもので、「観光シーズンは4月から」という前提ではなく、隠岐の春を3月1日からとアピールするもの。3月から新酒、岩がき、バイ貝もお目見えすることから、イベント会場では新酒のお披露目や岩牡蠣の初売り・殻むき体験などを実施する。

初しぼりで鏡割り

岩牡蠣

イベントは、高速船レインボージェットが就航する島前・島後の2会場で開催される。

高速船レインボージェットは隠岐汽船株式会社が運航。本土と隠岐諸島を約1時間で結ぶ。その他、フェリーおき、フェリーくにが、フェリーしらまが就航中。

イベント名

勝手に島びらき 2026

開催日

2026年3月1日（日）

開催時間

11時00分～15時00分（予定）

会場

島後会場：隠岐プラザホテル 周辺エリア（島根県隠岐の島町）

島前会場：菱浦港フェリーターミナル1階 キンニャモニャセンター（島根県隠岐郡海士町）

内容

新酒お披露目・鏡割り、岩牡蠣の初売り・殻むき体験（島後のみ）、春のマルシェ（飲食・物販）ほか

参加費

入場無料（飲食・物販は有料）