映画『教場 Reunion／Requiem』の公式Xにて、木村拓哉とSnow Manの渡辺翔太の2ショットが公開され、注目を集めている。

【写真＆動画】くしゃっと笑顔の木村拓哉とピシッとした渡辺翔太の『この世界は1ダフル』オフショット＆予告

■白コーデの木村拓哉×オールブラックの渡辺翔太

渡辺が東野幸治とともにMCを務める『この世界は1ダフル』（フジテレビ系）の2月12日放送回では、木村が主演を務める映画『教場 Requiem』の公開を控え、「1万人が選んだ【教場】名シーンベスト5」を特集。さらに、木村と渡辺によるスペシャル対談も実現する。

公開されたオフショットでは、白Tシャツにオフホワイトのセットアップ姿でくしゃっと笑う木村と、スーツからシャツ、ハイネックまでブラックで統一し、手を前に組んでカチッとした笑顔を浮かべる渡辺が肩を並べている。対照的なモノトーンコーデも印象的だ。

コメント欄には「木村先輩に緊張してるしょっぴーかわいい」「しょっぴー嬉しさ隠しきれてない」「しょっぴーだから木村さんのこの笑顔を引き出せたんだろうな」などの声が寄せられている。

■「今、しょっぴーがききたい禁断の質問」を投げかける場面も

また『この世界は1ダフル』の公式Xでは予告映像も公開。渡辺が木村に「よろしくお願いします！」とキリッと挨拶する様子や、「今、しょっぴーがききたい禁断の質問」を投げかけるやり取りも見ることができる。

立って熱弁する渡辺に対し、「ここにきてないだろ」とそっけなく返す木村。すると渡辺も「じゃあ返してください」と負けじと応戦し、木村が手にしていたメモのようなものを奪い取ろうとする一幕もあり、放送への期待が高まっている。

こちらのコメント欄にも「しょっぴーキムタクに遊ばれてる笑」「『返してください』の言い方と動きが後輩しょっぴーそのもの」「木村先輩の大人感がかっこよすぎる」といった声が届いている。