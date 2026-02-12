12日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数954、値下がり銘柄数455と、値上がりが優勢だった。



個別では住石ホールディングス<1514>、マイポックス<5381>、トーソー<5956>、津田駒工業<6217>、シキノハイテック<6614>がストップ高。ファンドクリエーショングループ<3266>、ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技<1723>、工藤建設<1764>、藤田エンジニアリング<1770>、三井住建道路<1776>、三東工業社<1788>など166銘柄は昨年来高値を更新。日本電子材料<6855>、クロスフォー<7810>、カイノス<4556>、オーナンバ<5816>、精工技研<6834>は値上がり率上位に買われた。



一方、ビート・ホールディングス・リミテッド<9399>が昨年来安値を更新。岡本工作機械製作所<6125>、サンテック<1960>、阿波製紙<3896>、愛眼<9854>、第一建設工業<1799>は値下がり率上位に売られた。



