12日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数276、値下がり銘柄数282と、売り買いが拮抗した。



個別では窪田製薬ホールディングス<4596>、中村超硬<6166>、イーディーピー<7794>がストップ高。Ｆｉｎａｔｅｘｔホールディングス<4419>、セカンドサイトアナリティカ<5028>、アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＳＡＡＦホールディングス<1447>、アールプランナー<2983>、ジェイグループホールディングス<3063>、日本ファルコム<3723>、サスメド<4263>など17銘柄は昨年来高値を更新。エコモット<3987>、ＭＴＧ<7806>、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779>、トラース・オン・プロダクト<6696>、オキサイド<6521>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＧＭＯプロダクトプラットフォーム<3695>、ポーターズ<5126>、ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、ビズメイツ<9345>が昨年来安値を更新。勤次郎<4013>、ＧＭＯメディア<6180>、ｉｓｐａｃｅ<9348>、ＡＶｉＣ<9554>、ブロードエンタープライズ<4415>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

