東洋エンジニアリング <6330> [東証Ｐ] が2月12日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は174億円の赤字(前年同期は23億円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の50億円の黒字→150億円の赤字(前期は20.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の80億円の黒字→119億円の赤字(前年同期は2.5億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



業績悪化に伴い、従来25円を計画していた期末一括配当を見送り、3期ぶりに無配転落(前期は25円)とする方針とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は144億円の赤字(前年同期は5.3億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の0.0％→-44.3％に急悪化した。



株探ニュース

