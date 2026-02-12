ETF売買代金ランキング＝12日前引け
12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124162 -36.3 55950
２. <1357> 日経Ｄインバ 14783 -41.0 4352
３. <1321> 野村日経平均 12514 -26.0 59890
４. <1458> 楽天Ｗブル 12263 -7.5 66500
５. <1579> 日経ブル２ 9088 -21.1 602.7
６. <1540> 純金信託 8833 -30.5 23950
７. <1306> 野村東証指数 7533 72.4 4068
８. <1475> ｉＳＴＰＸ 7205 47.4 397.5
９. <1360> 日経ベア２ 6504 -17.7 107.2
10. <1568> ＴＰＸブル 6384 -8.1 917.5
11. <1542> 純銀信託 6026 -40.2 37700
12. <1329> ｉＳ日経 3420 -2.1 5956
13. <1615> 野村東証銀行 2693 -8.3 680.6
14. <1489> 日経高配５０ 1751 10.6 3329
15. <2644> ＧＸ半導日株 1550 -26.6 3312
16. <2036> 金先物Ｗブル 1352 -21.8 223750
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1345 -29.0 85800
18. <1330> 上場日経平均 1314 -38.9 59920
19. <1655> ｉＳ米国株 1309 133.8 763.6
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1218 -15.8 59660
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1187 117.4 2151.5
22. <314A> ｉＳゴールド 1148 6.6 367.1
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1097 130.9 1085
24. <200A> 野村日半導 1040 -7.7 3194
25. <1459> 楽天Ｗベア 1035 -50.5 176
26. <1367> ｉＦＴＰＷブ 973 23.5 70750
27. <2562> 上場ダウヘ有 924 15300.0 3547
28. <1308> 上場東証指数 899 -39.1 4021
29. <1541> 純プラ信託 853 5.6 10000
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 787 49.6 30530
31. <1358> 上場日経２倍 785 -39.1 106150
32. <1328> 野村金連動 752 -44.3 18380
33. <1326> ＳＰＤＲ 738 -19.4 71160
34. <2559> ＭＸ全世界株 727 93.4 26555
35. <2244> ＧＸＵテック 707 16.3 2923
36. <2865> ＧＸＮカバコ 627 230.0 1193
37. <1398> ＳＭＤリート 561 -71.9 2065.0
38. <1545> 野村ナスＨ無 538 61.6 38890
39. <1478> ｉＳ高配当 520 130.1 5159
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 492 120.6 2071
41. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 489 -1.0 1624
42. <1346> ＭＸ２２５ 456 -20.7 59550
43. <2633> 野村ＳＰＨ無 402 1196.8 491.1
44. <2016> ｉＦ米債７有 382 607.4 1857
45. <1487> 上場米債ヘ有 361 3.4 12425
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 340 -15.0 60340
47. <466A> ＧＸ防衛テク 340 353.3 1148
48. <1629> 野村商社卸売 338 166.1 143000
49. <1356> ＴＰＸベア２ 331 -30.8 130.6
50. <2634> 野村ＳＰＨ有 322 3477.8 2929
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 124162 -36.3 55950
２. <1357> 日経Ｄインバ 14783 -41.0 4352
３. <1321> 野村日経平均 12514 -26.0 59890
４. <1458> 楽天Ｗブル 12263 -7.5 66500
５. <1579> 日経ブル２ 9088 -21.1 602.7
６. <1540> 純金信託 8833 -30.5 23950
７. <1306> 野村東証指数 7533 72.4 4068
８. <1475> ｉＳＴＰＸ 7205 47.4 397.5
９. <1360> 日経ベア２ 6504 -17.7 107.2
10. <1568> ＴＰＸブル 6384 -8.1 917.5
11. <1542> 純銀信託 6026 -40.2 37700
12. <1329> ｉＳ日経 3420 -2.1 5956
13. <1615> 野村東証銀行 2693 -8.3 680.6
14. <1489> 日経高配５０ 1751 10.6 3329
15. <2644> ＧＸ半導日株 1550 -26.6 3312
16. <2036> 金先物Ｗブル 1352 -21.8 223750
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1345 -29.0 85800
18. <1330> 上場日経平均 1314 -38.9 59920
19. <1655> ｉＳ米国株 1309 133.8 763.6
20. <1320> ｉＦ日経年１ 1218 -15.8 59660
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1187 117.4 2151.5
22. <314A> ｉＳゴールド 1148 6.6 367.1
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1097 130.9 1085
24. <200A> 野村日半導 1040 -7.7 3194
25. <1459> 楽天Ｗベア 1035 -50.5 176
26. <1367> ｉＦＴＰＷブ 973 23.5 70750
27. <2562> 上場ダウヘ有 924 15300.0 3547
28. <1308> 上場東証指数 899 -39.1 4021
29. <1541> 純プラ信託 853 5.6 10000
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 787 49.6 30530
31. <1358> 上場日経２倍 785 -39.1 106150
32. <1328> 野村金連動 752 -44.3 18380
33. <1326> ＳＰＤＲ 738 -19.4 71160
34. <2559> ＭＸ全世界株 727 93.4 26555
35. <2244> ＧＸＵテック 707 16.3 2923
36. <2865> ＧＸＮカバコ 627 230.0 1193
37. <1398> ＳＭＤリート 561 -71.9 2065.0
38. <1545> 野村ナスＨ無 538 61.6 38890
39. <1478> ｉＳ高配当 520 130.1 5159
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 492 120.6 2071
41. <1482> ｉＳ米債７Ｈ 489 -1.0 1624
42. <1346> ＭＸ２２５ 456 -20.7 59550
43. <2633> 野村ＳＰＨ無 402 1196.8 491.1
44. <2016> ｉＦ米債７有 382 607.4 1857
45. <1487> 上場米債ヘ有 361 3.4 12425
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄 340 -15.0 60340
47. <466A> ＧＸ防衛テク 340 353.3 1148
48. <1629> 野村商社卸売 338 166.1 143000
49. <1356> ＴＰＸベア２ 331 -30.8 130.6
50. <2634> 野村ＳＰＨ有 322 3477.8 2929
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース