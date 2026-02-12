　12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　124162　　 -36.3　　　 55950
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 14783　　 -41.0　　　　4352
３. <1321> 野村日経平均　　 12514　　 -26.0　　　 59890
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　 12263　　　-7.5　　　 66500
５. <1579> 日経ブル２　　　　9088　　 -21.1　　　 602.7
６. <1540> 純金信託　　　　　8833　　 -30.5　　　 23950
７. <1306> 野村東証指数　　　7533　　　72.4　　　　4068
８. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　7205　　　47.4　　　 397.5
９. <1360> 日経ベア２　　　　6504　　 -17.7　　　 107.2
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　6384　　　-8.1　　　 917.5
11. <1542> 純銀信託　　　　　6026　　 -40.2　　　 37700
12. <1329> ｉＳ日経　　　　　3420　　　-2.1　　　　5956
13. <1615> 野村東証銀行　　　2693　　　-8.3　　　 680.6
14. <1489> 日経高配５０　　　1751　　　10.6　　　　3329
15. <2644> ＧＸ半導日株　　　1550　　 -26.6　　　　3312
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　1352　　 -21.8　　　223750
17. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1345　　 -29.0　　　 85800
18. <1330> 上場日経平均　　　1314　　 -38.9　　　 59920
19. <1655> ｉＳ米国株　　　　1309　　 133.8　　　 763.6
20. <1320> ｉＦ日経年１　　　1218　　 -15.8　　　 59660
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1187　　 117.4　　　2151.5
22. <314A> ｉＳゴールド　　　1148　　　 6.6　　　 367.1
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1097　　 130.9　　　　1085
24. <200A> 野村日半導　　　　1040　　　-7.7　　　　3194
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1035　　 -50.5　　　　 176
26. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 973　　　23.5　　　 70750
27. <2562> 上場ダウヘ有　　　 924　 15300.0　　　　3547
28. <1308> 上場東証指数　　　 899　　 -39.1　　　　4021
29. <1541> 純プラ信託　　　　 853　　　 5.6　　　 10000
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 787　　　49.6　　　 30530
31. <1358> 上場日経２倍　　　 785　　 -39.1　　　106150
32. <1328> 野村金連動　　　　 752　　 -44.3　　　 18380
33. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 738　　 -19.4　　　 71160
34. <2559> ＭＸ全世界株　　　 727　　　93.4　　　 26555
35. <2244> ＧＸＵテック　　　 707　　　16.3　　　　2923
36. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 627　　 230.0　　　　1193
37. <1398> ＳＭＤリート　　　 561　　 -71.9　　　2065.0
38. <1545> 野村ナスＨ無　　　 538　　　61.6　　　 38890
39. <1478> ｉＳ高配当　　　　 520　　 130.1　　　　5159
40. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 492　　 120.6　　　　2071
41. <1482> ｉＳ米債７Ｈ　　　 489　　　-1.0　　　　1624
42. <1346> ＭＸ２２５　　　　 456　　 -20.7　　　 59550
43. <2633> 野村ＳＰＨ無　　　 402　　1196.8　　　 491.1
44. <2016> ｉＦ米債７有　　　 382　　 607.4　　　　1857
45. <1487> 上場米債ヘ有　　　 361　　　 3.4　　　 12425
46. <1623> 野村鉄鋼非鉄　　　 340　　 -15.0　　　 60340
47. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 340　　 353.3　　　　1148
48. <1629> 野村商社卸売　　　 338　　 166.1　　　143000
49. <1356> ＴＰＸベア２　　　 331　　 -30.8　　　 130.6
50. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 322　　3477.8　　　　2929
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


