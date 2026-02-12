Da-iCE花村想太がソロ名義SOTA HANAMURAとして初ソロツアーの開催を発表
5人組アーティストDa-iCEの花村想太がボーカルを務めるバンド・Natural Lagが、11日に東京ガーデンシアターにて自身最大規模のワンマンライブ『Natural Lag Live 2026』を開催した。
【写真】「セクシーでカッコ良すぎです」Da-iCE花村想太、“愛車”公開
ライブではアンコールを含む全21曲が披露されたほか、6月より新たなツアーをスタートさせ、8月16日にツアーファイナルとして初となる日本武道館公演を開催することが発表された。
さらに、公演の最後には花村がひとりでステージに登場し、ソロアーティスト・SOTA HANAMURAとして、同じく6月よりソロとして初となるツアーをスタートさせることを発表。ツアーファイナルは日本武道館公演となり、Natural Lagの翌日となる8月17日に開催することも明かした。このサプライズ発表に、会場からは大きな歓声が上がった。
6日には、SOTA HANAMURAとして初となる楽曲「Me.exe」の配信がスタートした。Da-iCEの「TAKE IT BACK」も手がけたプロデューサー・styが書き下ろした、重いビートが特徴的な激しいダンスチューンとなっている。6月3日には、プレデビューアルバムのリリースも決定している。
