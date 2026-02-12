ふくらはぎの肉離れでWBC出場を辞退した西武・平良海馬投手（26）が12日、宮崎・南郷キャンプでブルペンで投球練習を再開した。練習中に違和感を訴え、7日に「左ふくらはぎの軽い肉離れ」で全治2〜3週間の見込みと診断されていた。

昨年のパ・リーグセーブ王は、今季先発に再転向。WBCには出場できなくなったが、チームの先発陣を支える軸として期待されている。

この日はキャッチボールを行った後にNPB公式球を使ってブルペン入り。投げた後に時間差でモニターに表示される映像で投球フォームを確認しながら、変化球も織り交ぜた。座った捕手に計47球を投げ込んだ。

「真っすぐ真ん中高め」などと捕手に球種とコースを宣言しながら、左足の状態を丁寧に確認していた。スライダー、フォーク、カーブなども投じた。最速は150.6キロだった。

投球後、取材に応じた平良は侍ジャパン選出について「本当に最初に選んでもらったことがうれしいです。それだけでもかなり大きな価値はありました。目標は変わらず、一球一球質を高めていきたいです」と話した。