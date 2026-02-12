第51回衆院選は8日投開票され、自民党が定数465の3分の2を超える316議席を獲得し圧勝した。一方で中道改革連合は49議席で、公示前の172から3割弱に減らす惨敗を喫した。

【映像】高市総理が国民民主に“ラブコール”（実際の映像）

ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が出演し、選挙後の野党の動きや国会の行方について深掘りした。

自民党圧勝の中、いくつかの小選挙区で自民党に勝利したのが国民民主党だ。高市早苗総理は9日、「政策面では責任ある積極財政を始め、高市政権とは親和性が高いと考えている。連立を含め国民民主党に、相手もあることでございますが、一緒にやっていきたいというご意向があるのであれば、ぜひとも追求していきたいと考えている」と話した。

このラブコールとも取れる発言に対し、国民民主党の玉木雄一郎代表は「圧倒的多数の与党にどう対峙するのか。答えはシンプル。結党以来の姿勢である『対決より解決』『政策本位を貫く』これしかありません」と答えている。

今回の選挙で議席数が大幅に減った野党。今後、国会論戦の中でどこが中心になっていくのか。伊藤氏は次のように分析する。

「中道改革連合が議席としては多い、それに次いで国民民主党。この2党がまずは核になるとは思うが、中道にとっては今、組織の立て直しや今後の政党のあり方が問われてくると思うので、国民民主党が軸になってくるのではないか」

また、今後の政権運営について、伊藤氏は重要なポイントを指摘した。

「自民と維新が自維国連合みたいな話をしていたと思うので、そこがどうなっていくのか。また、自維連立についてターニングポイントになると思っているのは、4月の議員定数削減の話。これは前国会での自維連立にとっての宿題になっているところでもあるので、この議論をどう決着させるのかというところ。あとは副首都構想の話もある。国会の動き方については、次の勢力の分布図にも直接関係することなので、ぜひ皆さん、選挙が終わっても注目していただいて、次の投票先を選ぶ際の参考にもしていただければと思う」

（『わたしとニュース』より）