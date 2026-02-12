活動休止中の音楽グループAAA（トリプルエー）のメンバー、末吉秀太（39）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。メンバーのNissyこと西島隆弘（39）の脱退についてコメントした。

西島は11日、自身の公式サイトなどに掲載した書面で、のどの4度目手術を行ったことを公表。長期的な療養が必要となったことを明かし、「療養に専念」するため、AAAを脱退する決断をしたという。

末吉は、西島の脱退をファンに伝え、「AAAは現在活動休止中であり20周年記念として2月22日から行われるトークショーを控えた中でこのようなお知らせとなり、とても残念ですが一番大事にすべきは個の人生だと思っているので彼自身で下した決断である以上、彼のこれからを見守っていけたらなと思います。皆様もどうか彼の進む道を優しく見守ってほしい」と思いをつづった。

続けて、「僕としても、あの日会場の誰もが涙を流していた中でまだ先があり終わったわけじゃないと信じていたからこそ、その気持ちをぐっと堪え、みんなと交わした5人でまた戻ってくるという約束を果たすことができず本当に、心の底から悔しいです。ごめんなさい」と率直な思いを吐露。「これまで西島ともほんとにいろんなことがありました。もちろん良いことばかりではなかったけれど全てひっくるめて今まで本当にありがとう」と西島への感謝をつづり、「皆様には今後とも変わらず個々の活動含めAAAを温かく支えていただけたら幸いです」と呼びかけた。