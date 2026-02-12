バーで起きた発砲事件の捜査にあたる警官＝2025年8月、米ニューヨーク市ブルックリン/Kyle Mazza/Anadolu/Getty Images

（CNN）米国の主要都市で昨年、凶悪犯罪が全体として大幅に減少したことがわかった。米国とカナダの大都市の警察首脳らで構成する組織「MCCA」のデータ分析で明らかになった。

米連邦捜査局（FBI）がまとめた2024年までの統計によると、凶悪犯罪は新型コロナウイルスの流行期に急増した後、近年は全体として減少傾向が続いている。

今月に入って公表されたMCCAの最新調査は、回答のあった68の法執行機関のうち67の統計をまとめたもの。それによると、25年の殺人件数は前年比で19％あまり減少した。強盗は約20％、性的暴行は約9％、加重暴行は約10％、いずれも前年と比べて減少した。

今回の報告は、25年に凶悪犯罪が減少したことを示す最新の統計分析のひとつ。1月に公表されたシンクタンク「刑事司法評議会」の報告でも、殺人などの大幅な減少が示されていた。

同評議会は40の大都市の年末犯罪統計を分析し、25年の殺人件数は24年と比べ21％減少したと明らかにしていた。これは記録上、年間で最大の減少だった。FBIが年末統計を公表すれば、全米の殺人率は1900年以降で最も低くなる可能性が高いとの見通しも示した。

25年に全米で殺人やその他の凶悪犯罪が減少した理由を一つに特定するのはほぼ不可能だ。専門家は、技術の進歩と連動した精密な警察の取り組みの再強化や、暴力への介入措置、コロナ禍で滞っていた未処理案件の解消といったことなどが複合的に作用した可能性を挙げている。

統計によると、イリノイ州シカゴでは殺人が24年の587件から25年は417件へと大幅に減少した。オハイオ州コロンバスでは性的暴行が24年の1116件から25年は678件に減少した。テキサス州ヒューストンでは加重暴行が24年の1万8590件から25年は1万5378件に減少。カリフォルニア州ロサンゼルスでは強盗が24年の8593件から25年は7278件へと減った。

ニューヨーク市では25年の銃撃の被害者数と事件数が記録上最少となった。ニューヨーク市警（NYPD）が公表した統計によると、殺人は20％超の減少、強盗は約10％減だった。性的暴行は16％増加した。NYPDはこれについて、性的暴行の法的定義を拡大する法改正が影響したとしている。