元NHKでフリーアナウンサーの金谷有希子（41）が12日までにブログを更新。第3子となる男児を出産したことを報告した。

金谷は「この度3人目を出産し無事退院できました〜」と報告。「過去2回の難産経験があったので、経験者ですが今回は管理栄養士の方にも付いてもらい、安産を目指す体操の動画とかも色々見て挑みましたが、両親共に体格が良いため遺伝により、毎回大きく育ってしまい、三人目にも関わらず今回もまた難産となりましたよ〜 辛たん。。」と苦労した出産を振り返った。

生まれたばかりの愛息の写真を公開し、「赤さが分かるかな〜？数ヶ月したら自然と消えるそうですが、母と一緒に頑張ってくれた証だなと思いました。本当無事生まれてきてくれてありがとうですね」と感謝。「今は色んな価値観や生き方がありますが、私自身は昔から仕事をバリバリしながら子供は3人欲しいなと思っていて、夫婦でも話し合ってきました。今回の出産は一つの夢が叶った瞬間で、私の人生の大きな区切りになったと思います」とつづった。

金谷アナは16年11月に自身のインスタグラムで「昔から思い描いていたような優しい素敵な人」という1歳年上の男性と入籍をしたことを報告。18年4月に第1子長女、20年4月に第2子次女を出産したことを報告した。