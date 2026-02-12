カプセルトイ「チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！ アクリルピースコレクション」、2月13日より順次展開
【チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！ アクリルピースコレクション】 発売時期：2月13日～ 順次 価格：1回400円
(C) SQUARE ENIX
トーシンは、カプセルトイ専門店「C-pla」にて、「チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！ アクリルピースコレクション」を2月13日より順次展開する。価格は1回400円。
スクウェア・エニックスのダンジョンRPG「チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ！」より、カラフルなアクリルピースがカプセルトイで登場。すっぴん、ナイト、黒魔道士といったジョブをモチーフにした全14種がラインナップされる。
ピースは連結させることが可能。お気に入りを組み合わせて楽しめる。
CHARACTER DESIGN: Toshiyuki Itahana