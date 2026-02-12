【カルドセプト ザ ファースト】 7月30日 発売 価格： パッケージ通常版 4,950円 パッケージ数量限定版 8,800円 プレイ人数：1～4人（ローカルマルチプレイのみ）

シティコネクションは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam用ボード＆カードゲーム「カルドセプト ザ ファースト」を7月30日に発売する。価格はパッケージ通常版が4,950円、パッケージ数量限定版が8,800円。限定版にはゲーム本編に加えて「ピクセルアートブック」と「サウンドトラック」などの特典が付属する。本日2月12日から、PS5パッケージ版の予約が開始される。なおSwitch版はネオスから発売予定で、すでに予約受付が開始されている。

「カルドセプト」は、ボードゲームとカードゲームが融合した戦略的バトルが楽しめるシリーズ。本作は、大宮ソフトが手掛け、1997年にセガサターン向けソフトとして発売されたシリーズ1作目をベースに、便利な新機能を搭載した復刻作となっている。“名作ゲームに遊びやすさを加えた新たなゲーム体験”をコンセプトに開発・プロデュースを行なうシティコネクションの「ゼブラエンジン」によって、シリーズの原点が鮮やかによみがえる。

本日2月12日21時からは、シティコネクション公式生放送にて本作の特集回の配信も行なわれる。

「カルドセプト ザ ファースト」ゲーム概要

領地を奪い合うセプターたちの攻防戦

【『カルドセプト ザ ファースト』アナウンストレーラー【Culdcept The First】】

プレーヤーはカードを操る「セプター」となり、300種類を超えるカードの中から構築した50枚のブック（デッキ）を手に戦いに臨む。

ダイスの導きによってマップを移動し、止まった土地でカードを使用しクリーチャーを召喚。クリーチャーを置いた土地は自分の領地になる。スペルカードを使用すれば、ダイスの目の操作やクリーチャーの支援、ライバルの妨害も可能。魔力を目標数値まで集め、スタート地点である城に戻ったセプターが勝者となる。

試合終了後には順位に応じた枚数のカードがランダムで手に入る。カードをコレクションしていくことも本作ならではの楽しみの1つ。新たなカードをブックに編成し、次なる戦いに向けて戦術を磨き上げていこう。

180種のクリーチャーが繰り広げる白熱のバトル

他者の領地に止まった時は、通行料として魔力を支払うことになる。ただし、クリーチャーを召喚して戦闘に勝利することで、領地を自分のものにすることができる。

バトルでは、クリーチャーのステータスと特殊能力に加えて、アイテムカードの効果、土地や味方のサポート効果なども勝敗を分ける決め手となる。

快適なプレイを支える新機能を搭載

本作では、自分と対戦相手の手札を常に画面に表示させておくことができる「手札表示」機能、対戦終了時の報酬が増加する「ボーナスパック」オプション、特定地点までゲームプレイを巻き戻せる「リワインド」、好きなタイミングでゲームを中断・再開可能な「クイックセーブ＆ロード」など、新機能が搭載されている。

・リワインド

マップ中のチェックポイントである「砦」や「城」を通過したタイミングまでゲームを巻き戻すことができる。

・クイックセーブ＆ロード

ゲーム本編のセーブ機能とは別に、任意のタイミングでセーブやロードが可能。

・ボーナスパック

対戦終了時にもらえる報酬カードの量を増加させる。オプション項目でON/OFFが可能。

・手札表示

原作では特定のタイミングでのみ確認することのできた自分と対戦相手の手札を常に画面に表示させておくことができる機能。オプション項目でON/OFFが可能で、ゲーム画面のレイアウトに連動して表示サイズが変わる。

豪華特典付き数量限定版

ゲーム本編に特典が付属する数量限定版も同時発売される。限定版には、クリーチャーやセプターたちのドットグラフィックスを掲載した、B5サイズ100ページ以上の「ピクセルアートブック」と、2枚組CDに音源DLコードが付いた「サウンドトラック」、限定版BOXが付属する。

特典

「カルドセプト ザ ファースト」数量限定版特典：ピクセルアートブック

クリーチャー全180種のドットグラフィックを躍動感溢れるアニメパターン付きで掲載。セプターたちの表情豊かなグラフィックスを含む、B5サイズ80ページ以上のボリュームでおくるピクセルアート集。

「カルドセプト ザ ファースト」数量限定版特典：サウンドトラック（CD2枚組＋音源ダウンロードカード）

古代祐三氏、柳川剛氏による原作BGMを、ゲーム音源から新規にレコーディングを行ない収録。2枚組CDに加えて、PCやスマートフォンでも再生可能な音源ダウンロードカードも付属する。

公式生放送を配信

配信日時：2月12日21時～

「カルドセプト ザ ファースト」の発表と予約開始を記念して、シティコネクション公式生放送番組「はしとま」が配信される。

番組では、本作のゲームプレイ画面を公開。ゲームの進め方や基本のルールとあわせて、本作にて新たに搭載された便利機能が紹介される。

【出演（※敬称略）】

吉川 延宏（シティコネクション・代表/「カルドセプト ザ ファースト」プロデューサー）

チーフ山本（シティコネクション・「カルドセプト ザ ファースト」プランナー）

ジストリアス（シティコネクション・パブリッシングチーム）

志貫 徹（シティコネクション・プロモーションチーム）

□配信ページ

「カルドセプト ビギンズ」特装版

シリーズ完全新作となるNintendo Switch 2/Nintendo Switch用ボード＆カードゲーム「カルドセプト ビギンズ」がネオスより発売される。特装版には「カルドセプト ザ ファースト」のNintendo Switchパッケージ版が同梱される。

□「カルドセプト ビギンズ」公式サイト

シティコネクション公式ショップ「クラリスショップ」特典「カセットテープ」

「カルドセプト ザ ファースト」および「カルドセプト ビギンズ」をシティコネクション公式ショップ「クラリスショップ」で購入した人には、特典として「カセットテープ」が付いてくる。

本特典は、「カルドセプト ザ ファースト」数量限定版特典サウンドトラックの内容をカセットテープA/B両面にわたって収録しており、専用スリーブも付いている。

【「クラリスショップ」販売ページ】

□「カルドセプト ザ ファースト」（PS5/Nintendo Switch：通常版/数量限定版）のページ

□「カルドセプト ビギンズ」（Nintendo Switch 2/Nintendo Switch：通常版/特装版）のページ

※画面は開発中のものです。

Copyright (C) 1997, 2026 Omiya Soft / (C) 2026 CITY CONNECTION CO., LTD.

Music: Copyright (C) 1997 Yuzo Koshiro

Nintendo Switch version: Published by (C) Neos Corporation