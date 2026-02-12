【Steam Nextフェス】 開催期間：2月24日～3月3日 【「Arkheron」体験版】 2月21日 配信開始

DRIMAGE JAPANは、Steam用チームベースPvPゲーム「Arkheron（アーケロン）」を、2月24日より3月3日まで開催する「Steam Nextフェス」に出展する。

「Arkheron（アーケロン）」は、米国のBonfire Studiosが開発する見下ろし視点で繰り広げられるハイスピードな3人1組のチームで戦うチームベースPvPゲーム。手に入れたアイテムをリアルタイムで組み合わせて臨機応変に戦うことが重要となる。

体験版は2月21日より配信開始。Steamではストアページが公開されており、本作のゲーム性やシステム要件を含む詳細を画像や映像と共に確認できる。

□Steam「Arkheron」のページ

【Arkheron(アーケロン) | 日本公式トレーラー】

(C)2026 Bonfire Studios, Inc. Licensed to and portions owned by DRIMAGE Co., Ltd. All rights reserved.