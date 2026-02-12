ジャンプ混合団体

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）、小林陵侑（チームROY）、高梨沙羅（クラレ）、二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得した。五輪公式インスタグラムは、表彰式後に恒例となっている壇上での自撮り写真を公開。満面の笑顔で写る高梨の姿に、日本ファンから感動の声が集まっている。

メダリスト総勢12人の笑顔がフレームいっぱいに弾けた。

ジャンプ混合団体の表彰式後に撮影された1枚の自撮り写真。二階堂がカメラマンを担当すると、金メダルのスロベニア、銀メダルのノルウェーも壇上で肩を寄せ合い、フレーム内にきれいにおさまった。

全員の楽しげな様子が伝わってくるなか、銅メダル確定後に涙を流していた高梨も、壇上でしゃがみながらカメラ目線で満面の笑顔を見せている。

この写真を、五輪公式インスタグラムが「ハイチーズ 4人全員が安定したジャンプで得点を積み上げ銅メダルを獲得 4位のドイツとは、距離に換算すると僅か60cm差…」と綴り投稿。日本ファンから「素敵が溢れててこちらも笑顔になりました」「みんないい笑顔！素晴らしい写真ですね」「沙羅ちゃんが笑ってるよ…ありがとう」「みんな素敵な笑顔」「この写真見たかった！」「高梨沙羅選手〜の笑顔が見られ！超安心しました」など感動の声が多く集まっていた。



